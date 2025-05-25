Українців попереджають про відключення води на тиждень з 26 травня до 1 червня, тому розповідаємо, кого саме торкнуться перебої в постачанні.

Відключення води на тиждень з 26 травня до 1 червня зачепить як холодне, так і гаряче водопостачання у Запоріжжі та Харкові, повідомляє Politeka.

Комунальні служби проводять аварійні та планові роботи, тож варто бути готовими до відключення води на тиждень з 26 травня до 1 червня.

У Запоріжжі проблеми почалися ще з 23 числа. На проспекті Героїв Національної гвардії стався прорив стояка. Через це мешканці квартир на верхніх поверхах залишилися навіть без холодного душу.

Комунальники працюють над усуненням витоку і планують завершити ремонт ближче до вечора понеділка. Ще одна аварійна ситуація відбулася на вулиці Аваліані. Тут постачання перекрили на вимогу рятувальників.

У Водоканалі кажуть, що це рішення було вимушеним і тимчасовим, але дата відновлення подачі стоїть аж на початок першого місяця літа. У цьому випадку відключення води на тиждень з 26 травня до 1 червня може затягнутися навіть довше, ніж очікувалося.

У Харкові в кількох районах теж є проблема із стояками. Тому мешканцям вулиці Нескорених доведеться терпіти незручності аж до 31 числа. Аналогічна ситуація виникла на вулиці Гвардійців-Широнінців. Там комунальники теж ремонтують систему гарячого водопостачання в одному з під’їздів.

Тому місцевих просять підготуватися, принаймні морально, та спланувати свої справи з урахуванням даних графіків.

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