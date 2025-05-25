Украинцев предупреждают об отключении воды на неделю с 26 мая по 1 июня, поэтому рассказываем, кого именно коснутся перебои в снабжении.

Отключение воды на неделю с 26 мая по 1 июня затронет как холодное, так и горячее водоснабжение в Запорожье и Харькове, сообщает Politeka.

Коммунальные службы проводят аварийные и плановые работы, поэтому следует быть готовыми к отключению воды на неделю с 26 мая по 1 июня.

В Запорожье проблемы начались еще с 23 числа. На проспекте Героев национальной гвардии произошел прорыв стояка. Поэтому жильцы квартир на верхних этажах остались даже без холодного душа.

Коммунальщики работают над устранением утечки и планируют завершить ремонт ближе к вечеру понедельника. Еще одна аварийная ситуация произошла на улице Авалиани. Здесь поставки перекрыли по требованию спасателей.

В Водоканале говорят, что это решение было вынужденным и временным, но дата возобновления подачи стоит в начале первого месяца лета. В этом случае отключение воды в неделю с 26 мая по 1 июня может затянуться даже дольше, чем ожидалось.

В Харькове в нескольких районах тоже есть проблема со стояками. Поэтому жителям улицы Непокоренных придется терпеть неудобства до 31 числа. Аналогичная ситуация возникла на улице Гвардейцев-Широнинцев. Там коммунальщики тоже ремонтируют систему горячего водоснабжения в одном из подъездов.

Поэтому местных просят подготовиться, по крайней мере, морально, и спланировать свои дела с учетом данных графиков.

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