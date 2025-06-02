Підвищення тарифів на газ у Запоріжжі викликало занепокоєння у споживачів.

Підвищення тарифів на газ у Запоріжжі у червні 2025 року зумовить появу третьої платіжки — за технічне обслуговування газових мереж, що стане несподіванкою для багатьох споживачів, повідомляє Politeka.

Хоча базовий тариф на газ залишився без змін, деяким громадянам доведеться заплатити додатково — від 100 до 900 гривень. Така платіжка приходить раз на три або п’ять років залежно від віку будинку.

Згідно з даними компанії "Газорозподільні мережі України", у червні заплановані технічні перевірки. Вартість цієї послуги формується з урахуванням кількох факторів — довжини трубопроводу, кількості муфт і запірних кранів. Загальна сума розподіляється між усіма мешканцями багатоквартирного будинку.

У той же час, у "Нафтогазі України" заспокоюють: вартість природного газу залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр і не зростатиме щонайменше до завершення воєнного стану. Це означає, що додаткова платіжка стосується лише технічного обслуговування, а не самого газу. Ознайомитися з графіками перевірок можна на сайтах регіональних філій.

Підвищення тарифів на газ у Запоріжжі викликало занепокоєння у споживачів, які вважають, що нові нарахування повинні супроводжуватися детальними роз’ясненнями щодо структури ціни.

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