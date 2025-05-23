У непростій реальності грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі стає не просто підтримкою, а справжнім порятунком.

Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надає ООН і наразі відомо про деякі зміни в ініціативі, повідомляє Politeka.

Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі передбачає, що міжнародна організація не лише збільшила розмір виплат, а й значно спростила процедуру отримання.

Тепер усе можна оформити або особисто в пунктах підтримки, або дистанційно, що особливо зручно для літніх людей та тих, кому важко пересуватись. Агентство ООН у справах біженців повідомило, що сума зросла, адже грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі спрямована на покриття першочергових потреб.

Мова йде про забезпечення тимчасовим житлом, їжею, засобами гігієни. Починаючи з 1 жовтня 2025 року, сума вже становить 3600 гривень на одну особу в домогосподарстві. До цього люди отримували 2200.

Підтримку можуть отримати не лише внутрішньо переміщені особи. Вона також доступна для тих, хто вже повернувся додому, навіть після тривалого перебування за кордоном. У нашому облцентрі діють спеціальні пункти, де приймають заявки.

Детальна інформація про адреси пунктів, графік їх роботи, а також контакти для довідок розміщена на офіційному сайті фонду. Крім того, консультацію можна отримати через Telegram-канал організації або за телефоном гарячої лінії 0 800 307 711.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області: яку підтримку можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Робота для переселенців в Запоріжжі: які вакансії та зарплату пропонують для ВПО.