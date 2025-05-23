В непростой реальности денежная помощь для пенсионеров в Запорожье становится не просто поддержкой, а настоящим спасением.

Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье оказывает ООН и известно о некоторых изменениях в инициативе, сообщает Politeka.

Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье предусматривает, что международная организация не только увеличила размер выплат, но и значительно упростила процедуру получения.

Теперь все можно оформить либо лично в пунктах поддержки, либо дистанционно, что особенно удобно для пожилых и тех, кому трудно передвигаться. Агентство ООН по делам беженцев сообщило, что сумма выросла, ведь денежная помощь для пенсионеров в Запорожье направлена ​​на покрытие первоочередных потребностей.

Речь идет об обеспечении временным жильем, едой, средствами гигиены. Начиная с 1 октября 2025 года сумма уже составляет 3600 гривен на одного человека в домохозяйстве. До этого люди получали 2200 человек.

Поддержку могут получить не только внутренне перемещенные лица. Она также доступна для тех, кто вернулся домой, даже после длительного пребывания за границей. В нашем облцентре действуют специальные пункты, где принимают заявки.

Подробная информация об адресах пунктов, графике их работы, а также контактах для справок размещена на официальном сайте фонда. Кроме того, консультацию можно получить через Telegram-канал организации или по телефону горячей линии 0800307711.

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