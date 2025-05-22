Місцевих мешканців хвилює підвищення тарифів на газ у Запоріжжі в травні, тож розповідаємо, кому і до яких цифр готуватися.

Підвищення тарифів на газ у Запоріжжі дійсно відбудеться, адже з'явиться так звана третя платіжка, повідомляє Politeka.

Підвищення тарифів на газ у Запоріжжі змусить окремих місцевих мешканців платити значно більше. Компанія "Газмережі" повідомляє, що в травні українцям будуть надходити нові платіжки. У них буде відображено окрему суму за розподіл блакитного палива. Це так звана третя платіжка.

У неї входить обслуговування труб, перевірка газових мереж та обладнання, що, за словами експертів, необхідне для безпечної роботи системи у багатоквартирних будинках. Частота таких перевірок залежить від того, наскільки старий ваш дім.

Якщо будинку менше ніж 25 років, технічний огляд проводять раз на п’ять років. Якщо більше, то перевірятимуть кожні три роки. Саме тому підвищення тарифів на газ у Запоріжжі найбільше вдарить по мешканцях старіших будинків, де такі роботи потрібні частіше.

Для багатьох це означатиме помітно більшу суму в квитанціях вже цього місяця. Фахівці радять не ігнорувати нову плату, адже вона безпосередньо пов’язана з безпекою. Якщо виникають питання щодо нарахованих сум, варто звертатися до компаній, які обслуговують житло, або безпосередньо до постачальників блакитного палива.

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