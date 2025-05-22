Местных жителей волнует повышение тарифов на газ в Запорожье в мае, поэтому рассказываем, кому и к каким цифрам готовиться.

Повышение тарифов на газ в Запорожье действительно произойдет, потому что появится так называемая третья платежка, сообщает Politeka.

Повышение тарифов на газ в Запорожье вынудит отдельных местных жителей платить значительно больше. Компания "Газсети" сообщает, что в мае украинцам будут поступать новые платежки. В них будет отражена отдельная сумма за распределение голубого топлива. Это так называемая третья платежка.

В нее входит обслуживание труб, проверка газовых сетей и оборудования, что, по словам экспертов, необходимо для безопасной работы системы в многоквартирных домах. Частота таких проверок зависит от того, насколько стар ваш дом.

Если дома меньше 25 лет, технический осмотр проводят раз в пять лет. Если больше, то будут проверяться каждые три года. Именно поэтому повышение тарифов на газ в Запорожье больше ударит по жителям более старых домов, где такие работы нужны чаще.

Для многих это будет означать заметно большую сумму в квитанциях уже в этом месяце. Специалисты советуют не игнорировать новую плату, ведь она напрямую связана с безопасностью. Если возникают вопросы по начисленным суммам, следует обращаться к компаниям, обслуживающим жилье, или непосредственно к поставщикам голубого топлива.

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