Новий графік руху громадського транспорту у Запоріжжі діятиме по 15 червня 2025 року, проте він торкнеться лише трамвайних маршрутів, повідомляє Politeka.net.
Попередження зробила міська влада.
Причиною нового графіку руху транспорту у Запоріжжі стали заплановані ремонтні роботи на перехресті вулиць В’ячеслава Зайцева та Незалежної України, про що офіційно повідомила міська влада.
Що зміниться з кінця травня:
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Трамвай №14 тимчасово скоротить маршрут і курсуватиме лише від зупинки «Автострада» до «Майдану Волі». Повноцінний маршрут буде призупинено.
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З 09:00 22 травня до 15 червня повністю зупиниться рух трамваїв №3 та №16.
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На час ремонту буде організовано тимчасовий маршрут: від станції «Вокзал Запоріжжя-І» до «Трамвайного депо».
Зміни для автомобілів:
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На вулиці Незалежної України пересування дозволене лише праворуч.
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По вулиці В’ячеслава Зайцева авто рухатиметься в обох напрямках, обмеження не передбачені.
Міська адміністрація просить мешканців уважно стежити за новим графіком руху транспорту у Запоріжжі та враховувати тимчасові обмеження під час планування своїх поїздок.
Актуальні графіки та маршрути пересування трамваїв, тролейбусів і автобусів доступні на офіційному сайті за посиланням. У разі інших змін оновлена інформація буде оперативно оприлюднена додатково.
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