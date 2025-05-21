Новый график движения общественного транспорта в Запорожье будет действовать до 15 июня 2025 года, однако он коснется только трамвайных маршрутов, сообщает Politeka.net.

Предупреждение сделали городские власти.

Причиной нового графика движения транспорта в Запорожье стали запланированные ремонтные работы на перекрестке улиц Вячеслава Зайцева и Независимой Украины, о чем официально сообщили городские власти.

Что изменится с конца мая:

Трамвай №14 временно сократит маршрут и будет курсировать только от остановки «Автострада» до «Майдана Воли». Полноценный маршрут будет приостановлен.

С 09:00 22 мая по 15 июня полностью остановится движение трамваев №3 и №16 .

На время ремонта будет организован временный маршрут : от станции "Вокзал Запорожье-І" до "Трамвайного депо".

Изменения для автомобилей:

На улице Независимой Украины передвижение разрешено только справа .

По улице Вячеслава Зайцева автомобили будут двигаться в обоих направлениях, ограничения не предусмотрены.

Городская администрация просит жителей внимательно следить за новым графиком движения транспорта в Запорожье и учитывать временные ограничения при планировании поездок.

Актуальные графики и рейсы передвижения трамваев, троллейбусов и автобусов доступны на официальном сайте по ссылке. При других изменениях обновленная информация будет оперативно обнародована дополнительно.

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