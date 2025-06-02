Повышение тарифов на газ в Запорожье в июне 2025 года приведет к появлению третьей платежки — за техническое обслуживание газовых сетей, что станет неожиданностью для многих потребителей, сообщает Politeka.

Хотя базовый тариф на газ остался без изменений, некоторым гражданам придется заплатить дополнительно от 100 до 900 гривен. Такая платежка приходит раз в три или пять лет в зависимости от возраста дома.

Согласно данным компании "Газораспределительные сети Украины", в июне запланированы технические проверки. Стоимость этой услуги формируется с учетом нескольких факторов – длины трубопровода, количества муфт и запорных кранов. Общая сумма распределяется между всеми жителями многоквартирного дома.

В то же время, в "Нафтогазе Украины" успокаивают: стоимость природного газа останется на уровне 7,96 грн за кубометр и не будет расти как минимум до завершения военного положения. Это означает, что дополнительная платежка касается только технического обслуживания, а не самого газа. Ознакомиться с графиками проверок можно на сайтах региональных филиалов.

Повышение тарифов на газ в Запорожье вызвало беспокойство у потребителей, которые считают, что новые начисления должны сопровождаться детальными разъяснениями по поводу структуры цены.

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