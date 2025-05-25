Синоптики попередили, що принесе прогноз погоди в Дніпрі на тиждень з 26 травня по 1 червня.

З'явився прогноз погоди в Дніпрі на тиждень з 26 травня по 1 червня, синоптики розповіли, до яких змін атмосферних умов варто підготуватися, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 26 травня по 1 червня, вони обіцяють деякі зміни та сюрпризи. У понеділок 26-ого числа: ясним небо порадує тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів. Температура повітря підніметься до +28 градусів.

У вівторок 27.05: повітря прогріється до +25 градусів. У другій половині дня небо проясниться. Без опадів.

Середа 28.05: з ранку до самого вечора у місті небо вкриється хмарами. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний дощ. Температура – від +18 до +24 градусів.

У четвер, 29-ого травня: синоптики обіцяють від 17 до 25 градусів зі знаком "+". Сонце в цей день рідко з'являтимеся з-за хмар. Удень і ввечері буде йти злива.

П'ятниця 30-ого: небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. З середини дня і до його кінця йтиме дрібний дощ. Температура повітря – +17 до +25.

Субота 31-ого: триматиметься хмарність, йтиме дрібний дощ - прогріється від +17 до +23.

Неділя 1.06: ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Протримається +17 до +23. Отже прогноз погоди у Дніпрі на тиждень з 26 травня по 1 червня обіцяє деякі зміни та погодні сюрпризи.

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