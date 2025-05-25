Появился прогноз погоды в Днепре на неделю с 26 мая по 1 июня, синоптики рассказали, к каким изменениям атмосферных условий следует подготовиться, сообщает Politeka.net.
Об этом рассказали в Sinoptik.ua.
Синоптики заключили прогноз погоды в Днепре на неделю с 26 мая по 1 июня, они обещают некоторые изменения и сюрпризы. В понедельник 26 числа: ясным небо порадует только утром, затем его затянет облаками, которые продержатся до конца суток. Без осадков. Температура воздуха поднимется до +28 градусов.
Во вторник 27.05: воздух прогреется до +25 градусов. Во второй половине дня небо прояснится. Без осадков.
Среда 28.05: с утра и до самого вечера в городе небо покроется облаками. Утро и день без осадков. Вечером возможен мелкий дождь. Температура – от +18 до +24 градусов.
В четверг, 29 мая: синоптики обещают от 17 до 25 градусов со знаком "+". В этот день будет идти снег. Днем и вечером будет идти ливень.
Пятница 30-го: небо покроется облаками, которые продержатся до самого конца стук. С середины дня и до его конца будет идти мелкий дождь. Температура воздуха – +17 до +25.
Суббота тридцать первого: будет держаться облачность, будет идти мелкий дождь - прогреется от +17 до +23.
Воскресенье 1.06: ночь и утро пройдут без осадков. Днем будет идти мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться. Продержится +17 до +23. Итак, прогноз погоды в Днепре на неделю с 26 мая по 1 июня обещает некоторые изменения и погодные сюрпризы.
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