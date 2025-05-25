Прогноз погоди у Києві на тиждень з 26 травня по 1 червня обіцяє зміни, як розповіли синоптики.

Синоптики зробили прогноз погоди у Києві на тиждень з 26 травня по 1 червня та розповіли, що принесе остання неділя весни, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики зробили прогноз погоди у Києві на тиждень з 26 травня по 1 червня. Тиждень у столиці розпочнеться з прохолодної погоди. У понеділок, 26-ого числа: уночі йтиме дощ. Вранці розпогодиться, та більше цього дня опадів не передбачається. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах від +9 до +20°C.

Вівторок, 27.05: очікується хмарність, яка ввечері проясниться небо стане чистим та ясним. Без опадів. Денна температура сягне +23°C.

У середу, 28.05: прогнозують потепління та температуру в межах від +16 до +24°C. Перша половина дня ясна, а після обіду з'являться хмари. Без дождів.

У четвер, 29.05: синоптики обіцяють від 13 до 22 градусів зі знаком "+". Похмурість триматиметься до самого вечора. Пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.

В п'ятницю 30-ого: протягом усього дня погода протримається похмурою. Удень і ввечері буде йти дрібний дощ. Стопчики термометрів піднімуться до +23 градусів.

В суботу 31-ого числа: трішки похолодає. Температура протримається на рівні +20 градусів. Затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. З середини дня і до його кінця йтиме дрібний дощ.

Неділя 1.06: ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується злива, яка до вечора повинна закінчитися. Протримається +16 до +21. Отже прогноз погоди у Києві на тиждень з 26 травня по 1 червня обіцяє погодні перепади.

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