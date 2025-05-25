Прогноз погоды в Киеве на неделю с 26 мая по 1 июня обещает изменения, как рассказали синоптики.

Синоптики сделали прогноз погоды в Киеве на неделю с 26 мая по 1 июня и рассказали, что принесет последнее воскресенье весной, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики сделали прогноз погоды в Киеве на неделю с 26 мая по 1 июня. Неделя в столице начнется с прохладной поры. В понедельник, 26 числа: ночью будет идти дождь. Утром распогодится, но в этот день осадки не ожидаются. Столбики термометров будут колебаться от +9 до +20°C.

Вторник, 27.05: ожидается облачность, которая к концу суток прояснится небо станет чистым и ясным. Без осадков. Днем 23°C.

В среду, 28.05: прогнозируют потепление и температуру в пределах от +16 до +24°C. Первая половина дня ясная, а после обеда появятся облака. Без дождей.

В четверг, 29:05: синоптики обещают от 13 до 22 градусов со знаком "+". Мрачность будет держаться до самого вечера. Пройдет ливень, но он закончится еще до прихода вечера.

В пятницу тридцатого: в течение всего дня погода продержится пасмурной. Днем и вечером будет идти мелкий дождь. Стопчики термометров поднимутся до +23 градусов.

В субботу 31-го числа: немного похолодает. Температура продержится на уровне +20 градусов. Затянется облаками, которые не будут исчезать до конца дня. С середины дня и до его конца будет идти мелкий дождь.

Воскресенье 1.06: ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается ливень, который к вечеру должен закончиться. Продержится +16 до +21. Итак , прогноз погоды в Киеве на неделю с 26 мая по 1 июня обещает погодные перепады.

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