Мешканцям радять ознайомитися з новим графіком транспорту в Запоріжжі та враховувати зміни під час планування поїздок.

Новий графік транспорту в Запоріжжі стосується тролейбусів, які курсують на острів Хортиця, повідомлє Politeka.

Таку інформацію надаєють в Запорізькій міській раді.

У Запоріжжі з 20 травня змінили розклад тролейбусів, які курсують на острів Хортиця. Йдеться про вечірні рейси по буднях, що має на меті покращити зручність для мешканців, які повертаються з роботи у години пік. Зміни торкнулися маршруту до 4-го Південного мікрорайону, який проходить через основні зупинки міста.

Згідно з оновленим графіком, тролейбус вирушає з вулиці Піщаної о 16:36, прибуває на «Турбазу Хортиця» о 16:51 та 17:00, зупиняється біля Музею Запорозького козацтва о 17:05, далі прямує до зупинки «ДніпроГЕС» о 17:17, а вже о 17:28 прибуває на проспект Металургів. Кінцева зупинка — 4-й Південний мікрорайон.

Як повідомили в управлінні транспорту Запорізької міської ради, зміни впроваджені з урахуванням пасажиропотоку у вечірні години. Це має зменшити навантаження у місті і зробити поїздки комфортнішими.

Мешканцям радять ознайомитися з новим графіком транспорту в Запоріжжі та враховувати зміни під час планування поїздок. Також запоріжців закликають слідкувати за оновленнями, адже подальші зміни графіку також можливі.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області: яку підтримку можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Робота для переселенців в Запоріжжі: які вакансії та зарплату пропонують для ВПО.