Жителям советуют ознакомиться с новым графиком транспорта в Запорожье и учитывать изменения при планировании поездок.

Новый график транспорта в Запорожье касается троллейбусов, курсирующих на остров Хортица, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Запорожском городском совете.

В Запорожье с 20 мая изменили расписание троллейбусов, курсирующих на остров Хортица. Речь идет о вечерних рейсах по будням, цель улучшить удобство для жителей, возвращающихся с работы в часы пик. Изменения коснулись маршрута до 4-го Южного микрорайона, проходящего через основные остановки города.

Согласно обновленному графику, троллейбус отправляется с улицы Песчаной в 16:36, прибывает на «Турбазу Хортица» в 16:51 и 17:00, останавливается возле Музея Запорожского казачества в 17:05, далее следует до остановки «ДнепрГ8» в: проспект Металлургов. Конечная остановка - 4-й Южный микрорайон.

Как сообщили в управлении транспорта Запорожского городского совета, изменения введены с учетом пассажиропотока в вечерние часы. Это должно уменьшить нагрузку в городе и сделать поездки более комфортными.

Жителям советуют ознакомиться с новым графиком транспорта в Запорожье и учитывать изменения при планировании поездок. Также запорожцев призывают следить за обновлениями, ведь дальнейшие изменения графика возможны.

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