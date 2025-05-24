Подорожчання проїзду вже стало відчутним для багатьох українців, повідомляє Politeka.

У Черкасах вартість квитка у громадському транспорті зросла: з 10 березня у маршрутках становить 16 грн, у тролейбусах – 13. Для порівняння, два роки тому ціни були значно нижчими — 13 та 10 гривень відповідно.

Уманьська міська рада поки утримує один із найнижчих тарифів — 12 грн за поїздку, про що повідомляють у відділі економічного розвитку, транспорту та інвестицій. У сусідніх містах, як Сміла, Канів та Золотоноша, квиток коштує 13 грн, а в інших громадах Черкащини — від 15 до 20.

Подорожчання торкнулося і міжміських маршрутів: квиток з Черкас до Києва вже коштує 450 гривень, що пов’язано зі зростанням цін на пальне, запчастини та зарплати перевізників.

Також на Дніпропетровщині в Нікополі з 15 квітня тариф підняли на 50% — до 15 гривень за поїздку. Це викликало обурення мешканців, адже додаткові витрати важко поєднувати з життям під постійною загрозою обстрілів. Водночас проїзд залишається безкоштовним для дітей до 18 років та пільгових категорій.

У Глухові з 1 травня теж зростла вартість в маршрутках — до 15 гривень для дорослих і 10 грн для школярів.

Отже, подорожчання проїзду у регіонах України продовжується, що створює додатковий фінансовий тягар для населення на фоні складних економічних умов.

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