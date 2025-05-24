Подорожание проезда уже стало ощутимым для многих украинцев, сообщает Politeka.

В Черкассах стоимость билета в общественном транспорте выросла: с 10 марта в маршрутках составляет 16 грн, в троллейбусах – 13. Для сравнения, два года назад цены были значительно ниже – 13 и 10 гривен соответственно.

Уманский городской совет пока содержит один из самых низких тарифов — 12 грн за поездку, о чем сообщают в отделе экономического развития, транспорта и инвестиций. В соседних городах, как Смела, Канев и Золотоноша, билет стоит 13 грн, а в других общинах Черкасской области — от 15 до 20.

Подорожание затронуло и междугородние маршруты: билет из Черкасс в Киев уже стоит 450 гривен, что связано с ростом цен на горючее, запчасти и зарплаты перевозчиков.

Также в Днепропетровской области в Никополе с 15 апреля тариф подняли на 50% — до 15 гривен за поездку. Это вызвало возмущение жителей, ведь дополнительные расходы сложно совмещать с жизнью под постоянной угрозой обстрелов. В то же время, проезд остается бесплатным для детей до 18 лет и льготных категорий.

В Глухове с 1 мая тоже возросла стоимость в маршрутках – до 15 гривен для взрослых и 10 грн для школьников.

Следовательно, подорожание проезда в регионах Украины продолжается, что создает дополнительное финансовое бремя для населения на фоне сложных экономических условий.

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