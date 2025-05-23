Підвищення тарифів на воду викликало хвилю обурення серед мешканців кількох сіл на Дніпропетровщині та Вінниччині, повідомляє Politeka.

У селі Вільне Дніпропетровської області розцінки на водопостачання збільшили майже в 7 разів — з 12,04 до 78,76 гривень за кубометр. При цьому жителі не були попереджені про таке рішення, що викликало численні скарги.

Люди нарікають на відсутність ремонту водогону, перебої з водопостачанням, особливо влітку, а також на вимоги перепідписувати договори під загрозою відключення. Крім того, водоканал не має сайту з особистими кабінетами та контактною інформацією, що ускладнює комунікацію з абонентами.

Схожа ситуація склалася у селі Буша на Вінниччині, де з 1 лютого 2025 року ціна на воду підвищили до 63,84 гривні за кубометр — це найбільша ціна в Ямпільській громаді. Раніше вартість становила 45 гривень, а для споживачів без лічильників тариф сягає 230 гривень з людини.

Місцеві жителі обурюються підвищенням тарифів на воду і відсутністю пояснень щодо їх формування. Вони зазначають, що через відсутність лічильників та подвійні входи до водогону борги зростають, а якість послуг залишається низькою.

На підприємстві КП «Буша» запевняють, що в 2025 році планують встановити лічильники на вході та виході водогону для прозорого обліку, однак це не вплине на ціну через зношеність мереж і здорожчання електроенергії, що становить 63% від структури тарифу.

Також у бюджеті громади передбачені кошти на поточний ремонт водогону, однак ситуація потребує комплексного вирішення.

Жителі вимагають відкритого обговорення ситуації, їх перегляду з урахуванням реального стану мереж та якості води.

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