Повышение тарифов на воду вызвало волну возмущения среди жителей нескольких сел на Днепропетровщине и Винницкой области, сообщает Politeka.

В селе Свободное Днепропетровской области расценки на водоснабжение увеличили почти в 7 раз – с 12,04 до 78,76 гривен за кубометр. При этом жители не были предупреждены о таком решении, что вызвало многочисленные жалобы.

Люди сетуют на отсутствие ремонта водопровода, перебои с водоснабжением, особенно летом, а также требования переподписывать договоры под угрозой отключения. Кроме того, у водоканала нет сайта с личными кабинетами и контактной информацией, что затрудняет коммуникацию с абонентами.

Похожая ситуация сложилась в селе Буша Винницкой области, где с 1 февраля 2025 года цена на воду повысили до 63,84 гривны за кубометр — это самая большая цена в Ямпольской общине. Раньше стоимость составляла 45 гривен, а для потребителей без счетчиков тариф составляет 230 гривен с человека.

Местные жители возмущаются повышением тарифов на воду и отсутствием объяснений по их формированию. Они отмечают, что из-за отсутствия счетчиков и двойных входов в водопровод долги растут, а качество услуг остается низким.

На предприятии КП «Буша» уверяют, что в 2025 году планируют установить счетчики на входе и выходе водопровода для прозрачного учета, однако это не повлияет на цену из-за износа сетей и удорожания электроэнергии, что составляет 63% от структуры тарифа.

Также в бюджете общины предусмотрены средства на текущий ремонт водопровода, однако ситуация требует комплексного разрешения.

Жители требуют открытого обсуждения ситуации, их просмотра с учетом реального состояния сетей и качества воды.

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