Відключення світла в Одеській області 23 травня будуть здійснюватися з метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій у мережах.

Відключення світла в Одеській області 23 травня заплановано як частина профілактичних робіт, що проводить AT у межах Чорноморської міської територіальної громади, повідомляє Politeka.

За графіком, знеструмлення в Чорноморську здійснюватиметься з 08:00 до 20:00. У цьому населеному пункті електроенергію тимчасово не подаватимуть на низці вулиць: зокрема, у 9 мікрорайоні – на вул. Лугова, Морська, Одеська, Олександрійська, Приморська, Радісна, Тіниста, пров. Зелений, Олександрійський, пров. Сонячний, а також на вул. Виноградна, Садова та Середня.

Також у регіоні планується знеструмлення в населеному пункті Молодіжне, де електропостачання припинятиметься з 08:00 до 17:00 на вулицях Лугова, Одеська та Шевченка. ДТЕК заздалегідь попереджає мешканців про можливі тимчасові незручності, що виникнуть внаслідок проведення цих ремонтних робіт.

Для оперативного зв’язку та уточнення інформації рекомендується звертатися до кол-центру за телефонами: +38 (048) 705 90 90, +38 (068) 705 90 90, +38 (095) 705 90 90 або +38 (073) 705 90 90, а також писати на електронну адресу: center@oblenergo.odessa.ua.

Відключення світла в Одеській області 23 травня є невід’ємною частиною заходів з модернізації електромереж, що спрямовані на забезпечення більш стабільного та безпечного електропостачання в майбутньому.

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