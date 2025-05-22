Отключение света в Одесской области 23 мая будут производиться с целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в сетях.

Отключение света в Одесской области 23 мая запланировано как часть профилактических работ, проводимых AT в рамках Черноморской городской территориальной громады, сообщает Politeka.

По графику обесточивание в Черноморске будет осуществляться с 08:00 до 20:00. В этом населенном пункте электроэнергию временно не будут подавать на ряде улиц: в частности, в 9 микрорайоне – на ул. Луговая, Морская, Одесская, Александрийская, Приморская, Радостная, Тенистая, пер. Зеленый, Александрийский, пров. Солнечный, а также по ул. Виноградная, Садовая и Средняя.

Также в регионе планируется обесточивание в населенном пункте Молодежное, где электроснабжение будет прекращаться с 08.00 до 17.00 на улицах Луговая, Одесская и Шевченко. ДТЭК заранее предупреждает жителей о возможных временных неудобствах, которые возникнут в результате проведения этих ремонтных работ.

Для оперативной связи и уточнения информации рекомендуется обращаться в колл-центр по телефонам: +38 (048) 705 90 90, +38 (068) 705 90 90, +38 (095) 705 90 90 или +38 (073) 705 90 center@oblenergo.odessa.ua .

Отключение света в Одесской области 23 мая является неотъемлемой частью мер по модернизации электросетей, направленных на обеспечение более стабильного и безопасного электроснабжения в будущем.

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