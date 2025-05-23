Подорожчання продуктів у Полтаві викликає чимало запитань у місцевих, особливо коли ціни на звичні товари не просто зростають, а явно перевищують допустимі межі.

Подорожчання продуктів у Полтаві призвело до того, що націнка на деякі товари сягала 31 відсотка, повідомляє Politeka.

На це звернули увагу фахівці Держпродспоживслужби, коли перевірили магазини у Гребінківській громаді. І як з’ясувалося, у всіх торгових точках були порушення, адже цінники завищували так, що вони швидко перейшли межу дозволеного рівня.

Після втручання спеціалістів такн штучне подорожчання продуктів у Полтаві вдалося знизити до 10 відсотків, тому вартість базових товарів впала. Наприклад, батон «Лубенський» вагою 400 г тепер коштує 20.90 грн замість 22.90 гривень. Житньо-пшеничний хліб, 800 г, подешевшав з 33.90 до 31.30.

Курятину тепер продають по 75.40 за кілограм, хоча ще недавно вона коштувала 89.90. Молоко 2.5% «Молочна Родина» в пляшці 900 мл зараз відпускають за 37.40 замість 45. Яйця теж подешевшали з 45 до 41.80 за десяток.

Не дивлячись на таку перевірку та зниження вартості, є товари, на які переписують цінники не через бажання нажитися, а загальну економічну ситуаціюю в країні. Так, подорожчання продуктів у Полтаві стосується курятини.

За словами виконавчого директора асоціації «Союз птахівників України» Сергія Карпенка, вартість м’яса птиці з початку року зросла на 7 відсотків, а порівняно з квітнем минулого року - вже на 11.5 відсотка.

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