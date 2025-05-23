Подорожание продуктов в Полтаве вызывает немало вопросов у местных, особенно, когда цены на привычные товары не просто растут, а явно превышают допустимые пределы.

Подорожание продуктов в Полтаве привело к тому, что наценка на некоторые товары достигала 31%, сообщает Politeka.

На это обратили внимание специалисты Госпотребслужбы, когда проверили магазины в Гребенковской общине. И как выяснилось, во всех торговых точках были нарушения, ведь ценники завышали так, что быстро перешли границу дозволенного уровня.

После вмешательства специалистов искусственное подорожание продуктов в Полтаве удалось снизить до 10 процентов, поэтому стоимость базовых товаров упала. К примеру, батон «Лубенский» весом 400 г теперь стоит 20.90 грн вместо 22.90 гривен. Ржано-пшеничный хлеб, 800 г, подешевел с 33.90 до 31.30.

Курятину теперь продают по 75.40 за килограмм, хотя недавно она стоила 89.90. Молоко 2.5% «Молочная Семья» в бутылке 900 мл сейчас отпускают за 37.40 вместо 45. Яйца тоже подешевели с 45 до 41.80 за десяток.

Несмотря на такую ​​проверку и снижение стоимости есть товары, на которые переписывают ценники не из-за желания нажиться, а общую экономическую ситуацию в стране. Да, подорожание продуктов в Полтаве касается курятины.

По словам исполнительного директора ассоциации «Союз птицеводов Украины» Сергея Карпенко, стоимость мяса птицы с начала года выросла на 7 процентов, а по сравнению с апрелем прошлого года – уже на 11.5 процента.

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