Відключення світла в Полтавській області 22 травня заплановане у низці населених пунктів через проведення капітальних і планових робіт на мережах АТ «Полтаваобленерго», повідомляє Politeka.

Енергетики попереджають про можливі перерви в електропостачанні з 08:00 до 20:00 у зв'язку з розчищенням трас, технічним обслуговуванням та оновленням обладнання.

Під відключення потрапляють населені пункти: села Петрівка, Білецьківка, Бурти, Підгірне, Майбородівка, Маламівка, Скороходове, Андрійки, Винники, Кащівка, Миргородщина, Нова Україна та Рибалки. Серед адрес – десятки вулиць: вул. Садова, Незалежності, Центральна, Шкільна, Миру, Радгоспна, Катерини Білокур, Зелена, Лісова, Озерна, Польова, Степова та інші.

Так, у селі Петрівка ремонт триватиме з 08:00 до 17:00, у Чутовому та Скороходовому – за тим самим графіком.

У селах Білецьківка, Бурти, Підгірне, Маламівка роботи затягнуться до 19:00. Найдовші відключення – в Андрійках, Миргородщині та прилеглих селах, де світла не буде до 20:00. У багатьох випадках роботи здійснюються згідно з річною програмою капітальних ремонтів оператора системи розподілу.

Варто заздалегідь підготуватися до незручностей, зарядити пристрої, подбати про запас води та альтернативне освітлення. Відключення світла в Полтавській області 22 травня дозволять покращити надійність електропостачання в літній період.

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