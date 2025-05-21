Отключение света в Полтавской области 22 мая запланировано в ряде населенных пунктов из-за проведения капитальных и плановых работ на сетях АО "Полтаваоблэнерго", сообщает Politeka.

Энергетики предупреждают о возможных перерывах в электроснабжении с 08:00 до 20:00 в связи с расчисткой трасс, техническим обслуживанием и обновлением оборудования.

Под отключение попадают населенные пункты: села Петровка, Белецковка, Бурты, Подгорное, Майбородовка, Малаевка, Скороходово, Андрюша, Винники, Кащевка, Миргородщина, Новая Украина и Рыбалки. Среди адресов – десятки улиц: ул. Садовая, Независимость, Центральная, Школьная, Мира, Совхозная, Екатерины Билокур, Зеленая, Лесная, Озерная, Полевая, Степная и другие.

Так, в селе Петровка ремонт будет продолжаться с 08:00 до 17:00, в Чутовом и Скороходовом – по тому же графику.

В селах Белецковка, Бурты, Подгорное, Маламовка работы затянутся до 19:00. Самые длинные отключения – в Андрюшке, Миргородщине и близлежащих селах, где света не будет до 20:00. Во многих случаях работы производятся согласно годовой программе капитальных ремонтов оператора системы распределения.

Следует заранее подготовиться к неудобствам, зарядить устройства, позаботиться о запасе воды и альтернативном освещении. Отключение света в Полтавской области 22 мая позволит улучшить надежность электроснабжения в летний период.

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