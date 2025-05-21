Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди в Запоріжжі на 22 травня та розповіли все про цей день.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 22 травня обіцяє ясний день із помірними температурами, повідомляє Politeka.

За останні 130 років у цей день максимальна температура сягала +33°C (2007 року), а мінімальна – +5°C (1974, 2020). Цьогоріч уночі очікується близько +14°C, вранці температура опуститься до +12°C, вдень потеплішає до +22°C, а ввечері знизиться до +18°C.

Вітер буде слабким, зі швидкістю близько 2 м/с, вологість коливатиметься від 41% до 90%, а атмосферний тиск утримається на рівні 752-755 мм рт. ст. Протягом дня не прогнозуються опади, хіба що ввечері небо затягнеться хмарами.

Варто зауважити, що висока вологість може спричиняти дискомфорт, погіршувати самопочуття і сприяти розвитку плісняви та алергій.

Народний прогноз погоди нагадує, що 22 травня знаменує кінець весни і початок передліття, що триватиме до 10 червня. У цей період можливі грози і дощі, які, за народними прикметами, «дощ у травні хліба підіймає». Тож якщо йтиме дощ, це віщує хороший врожай зерна.

У Запоріжжі 22 травня погода сприятлива для прогулянок і роботи на свіжому повітрі, адже опадів не передбачається, а температура створить комфортні умови для всіх.

Отже, прогноз погоди в Запоріжжі на 22 травня обіцяє теплий і майже безхмарний день із поступовим затягуванням неба хмарами ввечері, без істотних опадів і помірним вітром. Це ідеальний час, щоб насолодитися останніми весняними днями перед початком літа.

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