Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Запорожье на 22 мая и рассказали об этом дне.

Прогноз погоды в Запорожье на 22 мая сулит ясный день с умеренными температурами, сообщает Politeka.

За последние 130 лет в этот день максимальная температура достигала +33 ° C (2007), а минимальная - +5 ° C (1974, 2020). Нынешней ночью ожидается около +14°C, утром температура опустится до +12°C, днем ​​потеплеет до +22°C, а вечером снизится до +18°C.

Ветер будет слабым, со скоростью около 2 м/с, влажность будет колебаться от 41 до 90%, а атмосферное давление удержится на уровне 752-755 мм рт. ст. В течение дня небо будет облачным.

Следует заметить, что высокая влажность может вызвать дискомфорт, ухудшать самочувствие и способствовать развитию плесени и аллергий.

Народный прогноз погоды напоминает, что 22 мая знаменует конец весны и начало предлетия, которое продлится до 10 июня. В этот период возможны грозы и дожди, которые по народным приметам «дождь в мае хлеба поднимает». Так что если будет идти дождь, это предвещает хороший урожай зерна.

В Запорожье 22 мая погода благоприятна для прогулок и работы на свежем воздухе, поскольку осадков не предполагается, а температура создаст комфортные условия для всех.

Итак, прогноз погоды в Запорожье на 22 мая обещает теплый и почти безоблачный день с постепенным затягиванием облаками, без существенных осадков и умеренным ветром. Это идеальное время, чтобы насладиться последними весенними днями перед началом лета.

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