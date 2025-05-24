У Полтаві пенсіонер з інвалідністю внаслідок війни домігся в суді перерахунку пенсії, але гроші на картку так і не надійшли.

Пенсія в Полтаві для чоловіка мала бути збільшена ще у 2019 році, проте затягування з боку Пенсійного фонду перетворили цю історію на тривалу тяганину, повідомляє Politeka.

Як йдеться у рішенні Київського районного суду міста, чоловік, колишній працівник МВС, отримує пенсію по інвалідності як особа з інвалідністю внаслідок війни другої групи в Полтаві.

Згідно з чинним законодавством, йому призначено виплати у розмірі 80 відсотків грошового забезпечення. У 2021 році він подав позов після того, як йому відмовили у перерахунку пенсії в Полтаві, незважаючи на офіційну довідку медичної установи МВС.

Суддя визнав дії Пенсійного фонду неправомірними та зобов’язав провести перерахунок з першого грудня 2019 року. І його таки провели. Сума заборгованості за визначений період склала 109 126. Але, як з’ясувалося, фактично ці кошти громадянин не отримав.

Гроші не були зараховані на його банківський рахунок. Через це чоловік повторно звертався до суду і просив встановити контроль за виконанням рішення. Тим часом виплата так і не надійшла, тож він подав ще один позов з вимогою компенсації моральної шкоди в розмірі 100 000.

Суддя дійшов висновку, що тривале невиконання рішення і відсутність реальних дій зі сторони відповідача призвели до моральних страждань позивача. Врахувавши всі обставини, суд частково задовольнив позов і присудив чоловіку 5000 компенсації.

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