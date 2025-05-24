В Полтаве пенсионер с инвалидностью в результате войны добился в суде перерасчета пенсии, но деньги на карточку так и не поступили.

Пенсия в Полтаве для мужчины должна была быть увеличена еще в 2019 году, однако затяжки со стороны Пенсионного фонда превратили эту историю в длительную волокиту, сообщает Politeka.

Как говорится в решении Киевского районного суда, мужчина, бывший работник МВД, получает пенсию по инвалидности как лицо с инвалидностью в результате войны второй группы в Полтаве.

Согласно действующему законодательству, ему назначены выплаты в размере 80 процентов денежного довольствия. В 2021 году он подал иск после того, как ему было отказано в перерасчете пенсии в Полтаве, несмотря на официальную справку медицинского учреждения МВД.

Судья признал действия Пенсионного фонда неправомерными и обязал провести перерасчет с 1 декабря 2019 года. И его провели. Сумма задолженности за определенный период составила 109126. Но, как выяснилось, фактически эти средства гражданин не получил.

Деньги не были засчитаны на его банковский счет. Поэтому мужчина повторно обращался в суд и просил установить контроль за исполнением решения. Между тем выплата так и не поступила, и он подал еще один иск с требованием компенсации морального вреда в размере 100 000.

Судья пришел к выводу, что длительное невыполнение решения и отсутствие реальных действий со стороны ответчика привели к нравственным страданиям истца. Учитывая все обстоятельства, суд частично удовлетворил иск и присудил мужчине 5000 компенсации.

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