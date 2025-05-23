Щоб отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Запоріжжі, необхідно знати умови.

Продовжують надаватись безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Запоріжжі, крім цього можна отримати речі та набори першої необхідності, повідомляє Politeka.net.

Ми зібрали перелік важливих адрес, де можливо отримати їжу.

Благодійний фонд «Посмішка ЮА» повідомляє про заплановану видачу безкоштовних продуктів у Запорізькій області, що здійснюється в межах співпраці з Всесвітньою продовольчою програмою ООН.

До 23 травня 2025 року включно допомога надаватиметься мешканцям таких районів:

Матвіївська громада : Кам’яне, Купріянівка, Українка, Матвіївка;

: Кам’яне, Купріянівка, Українка, Матвіївка; Широківська громада : Августинівка, Миколай-Поле, Лукашеве, Новопетрівка, Відрадне, Володимирівське, Петропіль, Широке, Веселе, Сонячне;

: Августинівка, Миколай-Поле, Лукашеве, Новопетрівка, Відрадне, Володимирівське, Петропіль, Широке, Веселе, Сонячне; Комишуваська громада : Комишуваха, Новояковлівка;

: Комишуваха, Новояковлівка; Гуляйпільська : Гуляйполе, Успенівка, Зелене;

: Гуляйполе, Успенівка, Зелене; Степногірська : Степногірськ, Приморське;

: Степногірськ, Приморське; Біленьківська: Лисогірка, Мар’ївка.

Актуальну інформацію про точне місце і час роздачі у кожному населеному пункті можна знайти на офіційних сторінках відповідних районів у соціальних мережах.

«Карітас» надає гуманітарну допомогу у формі безкоштовних продуктів в Запоріжжі, гігієнічних, санітарних, дитячих наборів, а також одягу. Для отримання підтримки можна звернутися за телефоном: +380 50 322 4600.

Простір єдності «Допомога поруч», що діє на території Пологівського району, приймає відвідувачів за адресою: вул. Лермонтова, 9, у приміщенні Палацу культури «Орбіта». Уточнити деталі можна за номером: +380 99 421 2504.

Інформаційно-ресурсний центр Бердянського району працює за адресою: вул. Незалежної України, 55-А, у будівлі Запорізького академічного театру молоді. Контактний номер: +380 50 522 9146.

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