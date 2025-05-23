Продовжують надаватись безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Запоріжжі, крім цього можна отримати речі та набори першої необхідності, повідомляє Politeka.net.
Ми зібрали перелік важливих адрес, де можливо отримати їжу.
Благодійний фонд «Посмішка ЮА» повідомляє про заплановану видачу безкоштовних продуктів у Запорізькій області, що здійснюється в межах співпраці з Всесвітньою продовольчою програмою ООН.
До 23 травня 2025 року включно допомога надаватиметься мешканцям таких районів:
- Матвіївська громада: Кам’яне, Купріянівка, Українка, Матвіївка;
- Широківська громада: Августинівка, Миколай-Поле, Лукашеве, Новопетрівка, Відрадне, Володимирівське, Петропіль, Широке, Веселе, Сонячне;
- Комишуваська громада: Комишуваха, Новояковлівка;
- Гуляйпільська: Гуляйполе, Успенівка, Зелене;
- Степногірська: Степногірськ, Приморське;
- Біленьківська: Лисогірка, Мар’ївка.
Актуальну інформацію про точне місце і час роздачі у кожному населеному пункті можна знайти на офіційних сторінках відповідних районів у соціальних мережах.
«Карітас» надає гуманітарну допомогу у формі безкоштовних продуктів в Запоріжжі, гігієнічних, санітарних, дитячих наборів, а також одягу. Для отримання підтримки можна звернутися за телефоном: +380 50 322 4600.
Простір єдності «Допомога поруч», що діє на території Пологівського району, приймає відвідувачів за адресою: вул. Лермонтова, 9, у приміщенні Палацу культури «Орбіта». Уточнити деталі можна за номером: +380 99 421 2504.
Інформаційно-ресурсний центр Бердянського району працює за адресою: вул. Незалежної України, 55-А, у будівлі Запорізького академічного театру молоді. Контактний номер: +380 50 522 9146.
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Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області: яку підтримку можна отримати.
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