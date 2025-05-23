Чтобы получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье, необходимо знать условия.

Продолжают предоставляться бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье, кроме этого можно получить вещи и наборы первой необходимости, сообщает Politeka.net.

Мы собрали список важных адресов, где можно получить еду.

Благотворительный фонд «Улыбка ЮА» сообщает о планируемой выдаче бесплатных продуктов в Запорожской области, которая осуществляется в рамках сотрудничества с Всемирной продовольственной программой ООН.

До 23 мая 2025 года помощь будет предоставляться жителям таких районов:

Матвеевская община : Каменное, Куприяновка, Украинка, Матвеевка;

: Каменное, Куприяновка, Украинка, Матвеевка; Широковская община : Августиновка, Николай-Поле, Лукашево, Новопетровка, Отрадное, Владимировское, Петрополь, Широкое, Веселое, Солнечное;

: Августиновка, Николай-Поле, Лукашево, Новопетровка, Отрадное, Владимировское, Петрополь, Широкое, Веселое, Солнечное; Камышевская община : Камышеваха, Новояковловка;

: Камышеваха, Новояковловка; Гуляйпольская : Гуляйполе, Успеновка, Зеленое;

: Гуляйполе, Успеновка, Зеленое; Степногорская : Степногорск, Приморское;

: Степногорск, Приморское; Беленьковская : Лысогорка, Марьевка.

Актуальную информацию о точном месте и времени раздачи в каждом населенном пункте можно найти на официальных страницах соответствующих районов в социальных сетях.

"Каритас" оказывает гуманитарную помощь в форме бесплатных продуктов в Запорожье, гигиенических, санитарных, детских наборов, а также одежды. Для получения поддержки можно обратиться по телефону: +380 50 322 4600.

Пространство единства «Помощь рядом» , действующее на территории Пологовского района, принимает посетителей по адресу: ул. Лермонтова, 9, в помещении Дворца культуры "Орбита". Уточнить детали можно по номеру: +380 994212504.

Информационно-ресурсный центр Бердянского района работает по адресу: ул. Независимой Украины, 55-А, в здании Запорожского академического театра молодежи.

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