Якщо ви в пошуках роботи для ВПО в Сумах, то кілька цих варіантів можуть вам підійти.

Робота для ВПО в Сумах включає варіанти у сфері догляду, громадського харчування та будівництва — з різним рівнем вимог і гнучкими графіками, повідомляє Politeka.

Так, для тих, хто має досвід або бажання допомагати іншим, є вакансія доглядальниці для жінки. Робочий день — 8 годин, деталі обговорюються за телефоном. Це гарна можливість для тих, хто прагне стабільної зайнятості та може забезпечити належний догляд. Зарплата тут 12 тисяч гривень за місяць.

Кафе швидкого харчування запрошує на роботу кухаря. Пропонуються два варіанти графіка: 5/2 з 10:00 до 19:00 або 3/3 з 7:00 до 20:00. Заробітна плата становить від 16 000 до 18 000 гривень. Навчання та стажування — оплачувані. Роботодавець обіцяє повну підтримку в освоєнні нових обов’язків.

А для спеціалістів з будівництва доступна високооплачуваний труд від компанії StroybydSymy. Потрібні фахівці різних напрямів: зварювальники, монтажники, бетонярі, монолітники. Робота в місті та області, з гнучким підходом до зайнятості. Заробітна плата варіюється від 40 000 до 100 000 гривень і залежить від кваліфікації.

Усі вакансії відкриті також для переселенців, готових долучитися до робочого процесу в новому місті.

Контакти для уточнення умов вказані в кожному оголошенні.

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