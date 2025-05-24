Если вы в поисках работы для ВПЛ в Сумах, то несколько этих вариантов могут вам подойти.

Работа для ВПЛ в Сумах включает варианты в сфере ухода, общепита и строительства — с разным уровнем требований и гибкими графиками, сообщает Politeka.

Да, для тех, кто имеет опыт или желание помогать другим, есть вакансия сиделки для женщины. Рабочий день – 8 часов, детали обсуждаются по телефону. Это хорошая возможность для тех, кто стремится к стабильной занятости и может обеспечить надлежащий уход. Зарплата здесь 12 тысяч гривен в месяц.

Кафе быстрого питания приглашает на работу повара . Предлагаются два варианта графика: 5/2 с 10:00 до 19:00 или 3/3 с 7:00 до 20:00. Заработная плата составляет от 16000 до 18000 гривен. Учеба и стажировка — оплачиваемые. Работодатель обещает полную поддержку в освоении новых обязанностей.

А для специалистов по строительству доступна высокооплачиваемый труд от компании StroybydSymy. Нужны специалисты разных направлений: сварщики, монтажники, бетонщики, монолитчики. Работа в городе и области с гибким подходом к занятости. Заработная плата варьируется от 40000 до 100000 гривен и зависит от квалификации.

Все вакансии открыты также для переселенцев, готовых присоединиться к рабочему процессу в новом городе. Контакты для уточнения условий указаны по каждому объявлению.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на воду на Днепропетровщине: в области возникли значительные проблемы, жителей предупредили.

Также Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье: каких изменений ожидать в мае.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве: в НБУ рассказали, когда это может произойти.