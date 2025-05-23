Якщо ви шукаєте роботу для ВПО в Запоріжжі, то кілька цих вакансій можуть вам підійти.

Для внутрішньо переміщених осіб доступна робота для ВПО в Запоріжжі, з можливістю офіційного працевлаштування, безкоштовного проживання і гнучкого графіка, повідомляє Politeka.

У Олександрівському районі міста відкрита вакансія майстра ППДВК — вона підходить як чоловікам, так і жінкам-переселенцям. До обов’язків входить перевірка димовентиляційних каналів та складання актів. Графік гнучкий, зарплата — від 12 000 до 22 000 грн. Передбачаються виїзди по Запорізькій і Дніпропетровській областях.

У Заводському районі водіїв категорії B запрошує автопарк DriveMe. Гарантовано щоденні виплати, 60% від каси (від 1000 грн на день), авто надається. У пріоритеті — переселенці, графік індивідуальний.

Актуальна також вакансія вантажника у Вознесенівському районі. Працювати треба на складі з овочами та фруктами, заробіток — 1000–1500 грн за зміну. Іногороднім надається безкоштовне проживання та харчування.

Робота для ВПО в Харкові — це реальна можливість забезпечити себе та адаптуватися на новому місці. Усі вакансії відкриті для переселенців, тож обирайте найзручніший варіант.

Більше інформації про вакансії можна отримати, звернувшись безпосередньо до роботодавців. Ця робота — шанс почати нове життя навіть у складних обставинах.

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