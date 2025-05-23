Для внутренне перемещенных лиц доступна работа для ВПЛ в Запорожье, с возможностью официального трудоустройства, бесплатного проживания и гибкого графика, сообщает Politeka.
В Александровском районе города открыта вакансия мастера ППГИК – она подходит как мужчинам, так и женщинам-переселенцам. В обязанности входит проверка дымовентиляционных каналов и составление актов. График гибкий, зарплата – от 12 000 до 22 000 грн. Предусматриваются выезды по Запорожской и Днепропетровской областям.
В Заводском районе водителей категории B приглашает автопарк DriveMe. Гарантированы ежедневные выплаты, 60% от кассы (от 1000 грн в день), авто предоставляется. В приоритете переселенцы, график индивидуальный.
Актуальна также вакансия грузчика в Вознесеновском районе. Работать нужно на складе с овощами и фруктами, заработок – 1000–1500 грн в смену. Иногородним предоставляется бесплатное проживание и питание.
Работа для ВПЛ в Харькове — это реальная возможность обеспечить себя и адаптироваться на новом месте. Все вакансии открыты для переселенцев, поэтому выбирайте удобный вариант.
Больше информации о вакансиях можно получить, обратившись непосредственно к работодателям. Эта работа – шанс начать новую жизнь даже в сложных обстоятельствах.
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