Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області буде впроваджено у Полтавській та Глобинській територіальних громадах

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області надається благодійною організацією Карітас в рамках нового проєкту SCALE, повідомляє Politeka.net.

Про це організація повідомила на своїй сторінці в Фейсбук.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області буде впроваджено у Полтавській та Глобинській територіальних громадах. Підтримка передбачає кілька напрямів:

– Надання багатофункціонального сільськогосподарського гранту в розмірі від 33 000 до 125 000 гривень. Кошти можуть бути використані на придбання насіння, добрив, кормів, дрібної рогатої худоби, сільськогосподарського обладнання, а також на ремонт пошкодженої інфраструктури та відновлення зрошувальних систем.

– Фінансова підтримка для покращення доступу до ринків і підвищення доданої вартості продукції. Грант у розмірі від 8 000 до 16 500 гривень передбачений для розвитку переробки харчових продуктів і покриття витрат на транспортування.

– Проведення навчальних тренінгів для домогосподарств. Сесії спрямовані на підвищення знань у сфері фермерства та вдосконалення аграрних практик.

Пріоритет у наданні гуманітарної допомоги в Полтавській області надається вразливим категоріям домогосподарств, зокрема:

багатодітним сім’ям (три і більше дітей);

родинам, у яких є особи з інвалідністю (І або ІІ група), або з важкими хронічними захворюваннями;

одиноким батькам, матерям-одиначкам, опікунам;

сім’ям, у складі яких є вагітні жінки або діти до трьох років;

домогосподарствам, де проживають люди похилого віку (від 60 років);

особам передпенсійного віку (від 50 років) та пенсійоного віку, які не мають джерел доходу.

Щоб взяти участь у проєкті, необхідно відповідати таким умовам:

мати досвід у вирощуванні сільськогосподарських культур або утриманні тварин;

використовувати фермерство як одне з основних джерел доходу;

володіти або мати доступ до земельної ділянки площею до 5 гектарів;

відповідати критеріям вразливості;

не отримувати подібної допомоги від інших благодійних організацій, пов’язаних із сільським господарством, протягом останніх дев’яти місяців;

подати заявку у вигляді виробничого плану та пройти принаймні одне навчальне заняття.

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