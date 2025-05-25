Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области оказывается благотворительной организацией Каритас в рамках нового проекта SCALE, сообщает Politeka.net.
Об этом организация сообщила на своей странице в Фейсбуке.
Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области будет внедрена в Полтавской и Глобинской территориальных общинах. Поддержка предполагает несколько направлений:
– предоставление многофункционального сельскохозяйственного гранта в размере от 33 000 до 125 000 гривен. Средства могут быть использованы для приобретения семян, удобрений, кормов, мелкого рогатого скота, сельскохозяйственного оборудования, а также для ремонта поврежденной инфраструктуры и восстановления оросительных систем.
– Финансовая поддержка для улучшения доступа к рынкам и повышения добавленной стоимости продукции. Грант в размере от 8000 до 16500 гривен предусмотрен для развития переработки пищевых продуктов и покрытия расходов на транспортировку.
– Проведение обучающих тренингов для домохозяйств. Сессии направлены на повышение знаний в сфере фермерства и совершенствование аграрных практик.
Приоритет в оказании гуманитарной помощи в Полтавской области предоставляется уязвимым категориям домохозяйств, в частности:
- многодетным семьям (три и более детей);
- семьям, у которых есть лица с инвалидностью (I или II группа), или с тяжелыми хроническими заболеваниями;
- одиноким родителям, матерям-одиночкам, опекунам;
- семьям, в составе которых есть беременные женщины или дети до трех лет;
- домохозяйствам, где проживают пожилые люди (от 60 лет);
- лицам предпенсионного возраста (от 50 лет) и пенсионного возраста, у которых нет источников дохода.
Чтобы принять участие в проекте, необходимо соответствовать следующим условиям:
- иметь опыт в выращивании сельскохозяйственных культур или содержании животных;
- использовать фермерство как один из основных источников дохода;
- владеть или иметь доступ к земельному участку площадью до 5 гектаров;
- соответствовать критериям уязвимости;
- не получать подобной помощи от других благотворительных организаций, связанных с сельским хозяйством, за последние девять месяцев;
- подать заявку посредством производственного плана и пройти по крайней мере одно учебное занятие.
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