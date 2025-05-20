Відключення газу у Львівській області відбудеться у зв’язку з проведенням планово-профілактичних робіт на газових мережах, повідомляє Politeka.

За інформацією Львівської філії «Газмережі», на Львівщині 12 сіл залишаться без газу у період з 21 по 22 травня.

Тимчасове припинення газопостачання торкнеться абонентів у селах Перетоки, Ромош, Скоморохи, Стенятин, Роятин, Ульвівок, Теляж, Трудолюбівка, Ільковичі, Свитазів, Равщина та Суховоля.

Роботи розпочнуться о 9:00 середи, 21 травня, і триватимуть до 17:00 четверга, 22 травня. Відновлення газопостачання відбуватиметься поступово після завершення необхідних робіт. Фахівці наголошують, що такі профілактичні заходи є необхідними для забезпечення безпечного та стабільного газопостачання мешканцям регіону.

Відключення газу у Львівській області – це тимчасові незручності, спрямовані на підвищення надійності газових мереж. Мешканців просять з розумінням поставитися до ситуації та враховувати це під час планування свого побуту на вказаний період.