Відключення газу у Львівській області відбудеться у зв’язку з проведенням планово-профілактичних робіт на газових мережах, повідомляє Politeka.
За інформацією Львівської філії «Газмережі», на Львівщині 12 сіл залишаться без газу у період з 21 по 22 травня.
Тимчасове припинення газопостачання торкнеться абонентів у селах Перетоки, Ромош, Скоморохи, Стенятин, Роятин, Ульвівок, Теляж, Трудолюбівка, Ільковичі, Свитазів, Равщина та Суховоля.
Роботи розпочнуться о 9:00 середи, 21 травня, і триватимуть до 17:00 четверга, 22 травня. Відновлення газопостачання відбуватиметься поступово після завершення необхідних робіт. Фахівці наголошують, що такі профілактичні заходи є необхідними для забезпечення безпечного та стабільного газопостачання мешканцям регіону.
Відключення газу у Львівській області – це тимчасові незручності, спрямовані на підвищення надійності газових мереж. Мешканців просять з розумінням поставитися до ситуації та враховувати це під час планування свого побуту на вказаний період.
Також нагадуємо мешканцям дотримуватися правил безпеки під час відключення газу. У разі виникнення питань або непередбачених ситуацій, звертайтеся до контакт-центру «Газмережі» для оперативної допомоги.
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