Отключение газа во Львовской области произойдет в связи с проведением планово-профилактических работ на газовых сетях, сообщает Politeka .
По информации Львовского филиала «Газмережи», во Львовской области 12 сел останутся без газа в период с 21 по 22 мая.
Временное прекращение газоснабжения коснется абонентов в селах Перетоки, Ромош, Скоморохи, Стенятин, Роятин, Ульвивок, Теляж, Трудолюбовка, Ильковичи, Свитазов, Равщина и Суховоля.
Работы начнутся в 9:00 среды, 21 мая, и продлятся до 17:00 четверга, 22 мая. Возобновление газоснабжения будет происходить постепенно после завершения работ. Специалисты отмечают, что такие профилактические меры необходимы для обеспечения безопасного и стабильного газоснабжения жителям региона.
Отключение газа во Львовской области – это временные неудобства, направленные на повышение надежности газовых сетей. Жителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать это при планировании своего быта на указанный период.
Также напоминаем местным жителям соблюдать правила безопасности при отключении газа. В случае возникновения вопросов или непредвиденных ситуаций обращайтесь в контакт-центр компании «Газсети» для того, чтобы получить оперативную помощь.
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