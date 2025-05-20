Отключение газа во Львовской области произойдет в связи с проведением планово-профилактических работ на газовых сетях, сообщает Politeka .

По информации Львовского филиала «Газмережи», во Львовской области 12 сел останутся без газа в период с 21 по 22 мая.

Временное прекращение газоснабжения коснется абонентов в селах Перетоки, Ромош, Скоморохи, Стенятин, Роятин, Ульвивок, Теляж, Трудолюбовка, Ильковичи, Свитазов, Равщина и Суховоля.

Работы начнутся в 9:00 среды, 21 мая, и продлятся до 17:00 четверга, 22 мая. Возобновление газоснабжения будет происходить постепенно после завершения работ. Специалисты отмечают, что такие профилактические меры необходимы для обеспечения безопасного и стабильного газоснабжения жителям региона.

Отключение газа во Львовской области – это временные неудобства, направленные на повышение надежности газовых сетей. Жителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать это при планировании своего быта на указанный период.