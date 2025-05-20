Енергетики розповіли, де та в який час у Харківській області 21 травня 2025 року буде застосовано графіки відключення світла.

Місцеві графіки відключення світла знову діятимуть у Харківській області в середу, 21 травня 2025 року, повідомляє Politeka.

Важливо: мова йде не про запровадження масштабних стабілізаційних чи аварійних графіків відключення світла в Харкові та області на 21 травня, а лише про планові локальні обмеження електропостачання, повʼязані з ремонтними чи профілактичними роботами в мережах.

Енергетики попереджають, що 21 травня графіки відключення світла знову діятимуть на території Люботинської міської громади в Харківській області. Орієнтовно з 9:00 до 16:09 відбудеться часткове знеструмлення в таких населених пунктах:

село Санжари, вулиця Спортивна;

місто Люботин по вул. Магістральна, сад.тов. "Машинобудівник".

Як повідомили в компанії "Укренерго", наразі рівень енергоспоживання в Україні відповідає сезонним показникам, пише Politeka.

Негативно впливають на ситуацію в енергосистемі складні погодні умови в різних регіонах України. Напередодні без електроенергії через аварії, викликані сильним дощем із грозами, повністю або частково залишилися 12 населених пунктів.

Якщо ситуація зміниться, і енергетикам доведеться запроваджувати додаткові обмеження, то про це додатково оголосять на офіційних сторінках обленерго та територіальних громад, яких торкнуться знеструмлення.

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