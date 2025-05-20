Энергетики рассказали, где и в какое время в Харьковской области 21 мая 2025 года будут применены графики отключения света.

Местные графики отключения света снова будут снова действовать в Харьковской области в среду, 21 мая 2025 года, сообщает Politeka.

Важно: речь идет не о введении масштабных стабилизационных или аварийных графиков отключения света в Харькове и области на 21 мая, а только о плановых локальных ограничениях электроснабжения, связанных с ремонтными или профилактическими работами в сетях.

Энергетики предупреждают, что 21 мая графики отключения света будут снова действовать на территории Люботинской городской общины в Харьковской области. Ориентировочно с 9:00 до 16:09 произойдет частичное обесточивание в следующих населенных пунктах:

село Санжары, улица Спортивная;

город Люботин на ул. Магистральная, сад. "Машиностроитель".

Как сообщили в компании "Укрэнерго", уровень энергопотребления в Украине соответствует сезонным показателям, пишет Politeka.

Отрицательно влияют на ситуацию в энергосистеме сложные погодные условия в разных регионах Украины. Накануне без электроэнергии из-за аварий, вызванных сильным дождем с грозами, полностью или частично остались 12 населенных пунктов.

Если ситуация изменится, и энергетикам придется вводить дополнительные ограничения, то об этом дополнительно объявят на официальных страницах облэнерго и территориальных общин, которых коснутся обесточивания.

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