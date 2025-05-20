Відключення світла у Дніпрі 21 травня торкнеться кількох вулиць у зв’язку з масштабними ремонтними роботами на електромережах, повідомляє Politeka.

За інформацією, оприлюдненою Центральною енергетичною компанією, у середу з 08:00 до 17:00 фахівці проводитимуть планові роботи, що передбачають повне знеструмлення низки адрес у місті.

Зокрема, світла не буде на вулиці Відрадній — будинки №1, 2, 2А, 3–6, 6Б, 7, 8, 10–13; на вулиці Волоській — усі будівлі від №1 до №14. Також під відключення підпадають будинки на вул. Олександри Риндовської: №75, 77, 79, 83–91 (непарні), 102–118 (парні); на вул. Сурській: №104–110 (парні), 111–117, 119–129, 131–143 (непарні); та на вул. Філатова: №1–5, 7.

Представники енергокомпанії зазначають, що ці заходи необхідні для покращення стану інфраструктури та запобігання аварійним ситуаціям у майбутньому.

Жителям тимчасово знеструмлених районів радять заздалегідь підготуватися: зарядити мобільні телефони, ліхтарі, побутову техніку, а також забезпечити наявність запасів води та альтернативних джерел освітлення.

Нагадаємо, що відключення світла у Дніпрі 21 травня є частиною планового технічного обслуговування, і в разі несприятливих погодних умов терміни можуть бути змінені. Актуальну інформацію можна дізнатися на сайті ЦЕК або в контактному центрі.