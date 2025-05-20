Отключение света в Днепре 21 мая коснется нескольких улиц в связи с масштабными ремонтными работами на электросетях, сообщает Politeka.

По информации, обнародованной Центральной энергетической компанией, в среду с 08.00 до 17.00 специалисты будут проводить плановые работы, предусматривающие полное обесточивание ряда адресов в городе.

В частности, света не будет на улице Отрадной - дома №1, 2, 2А, 3-6, 6Б, 7, 8, 10-13; на улице Волосской - все здания от №1 до №14. Также под отключение подпадают дома по ул. Александры Рындовской: №75, 77, 79, 83–91 (нечетные), 102–118 (четные); по ул. Сурский: №104-110 (парные), 111-117, 119-129, 131-143 (нечетные); и по ул. Филатова: №1-5, 7.

Представители энергокомпании отмечают, что эти меры необходимы для улучшения состояния инфраструктуры и предотвращения аварийных ситуаций в будущем.

Жителям временно обесточенных районов советуют заранее подготовиться: зарядить мобильные телефоны, фонари, бытовую технику, а также наличие запасов воды и альтернативных источников освещения.

Напомним, что отключение света в Днепре 21 мая является частью планового технического обслуживания, и в случае неблагоприятных погодных условий сроки могут быть изменены. Актуальную информацию можно узнать на сайте ЦЭК или в контактном центре.