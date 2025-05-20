Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпрі в розмірі 10 800 гривень надається від УВКБ ООН та БФ "Право на захист", проте важливо знати важливі умови, повідомляє Politeka.net.
Про це розкрила УВКБ ООН на своєму офіційному Telegram-каналі.
Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпрі була розширена. Тепер програма передбачена для таких категорій громадян:
- мешканці Дніпра, які повернулися до свого постійного місця проживання (в тому числі з-за кордону);
- внутрішньо переміщені особи (ВПО);
- особи, які раніше не отримували допомогу від інших благодійних організацій;
- домогосподарства, де дохід на одну особу не перевищує 5400 грн.
Пріоритет надається вразливим групам:
- родини з одним із батьків (мати або батько) з дітьми до 18 років або з особами віком від 55 років;
- самотні пенсіонери (від 55 років), які виховують неповнолітніх;
- люди з інвалідністю чи хронічними захворюваннями.
Сума становить 3600 грн на особу щомісяця, тобто загалом 10 800 грн за три місяці. Кошти виплачуються одноразово одразу за три місяці.
Які документи потрібно надати:
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- ідентифікаційний код (за наявності);
- довідка ВПО (за наявності);
- банківська картка заявника (гривнева);
- свідоцтво про народження дитини (за потреби);
- документи, що підтверджують інвалідність або хронічну хворобу (за наявності).
В місті консультацію щодо подачі документів можна отримати по буднях з 10:00 до 15:00 за адресою: вул. Половицька, 9.
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