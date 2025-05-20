Сума грошової допомоги для пенсіонерів у Дніпрі становить 3600 грн на особу щомісяця, тобто загалом 10 800 грн за три місяці.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпрі в розмірі 10 800 гривень надається від УВКБ ООН та БФ "Право на захист", проте важливо знати важливі умови, повідомляє Politeka.net.

Про це розкрила УВКБ ООН на своєму офіційному Telegram-каналі.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпрі була розширена. Тепер програма передбачена для таких категорій громадян:

мешканці Дніпра, які повернулися до свого постійного місця проживання (в тому числі з-за кордону);

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

особи, які раніше не отримували допомогу від інших благодійних організацій;

від інших благодійних організацій; домогосподарства, де дохід на одну особу не перевищує 5400 грн.

Пріоритет надається вразливим групам:

родини з одним із батьків (мати або батько) з дітьми до 18 років або з особами віком від 55 років;

самотні пенсіонери (від 55 років), які виховують неповнолітніх;

люди з інвалідністю чи хронічними захворюваннями.

Сума становить 3600 грн на особу щомісяця, тобто загалом 10 800 грн за три місяці. Кошти виплачуються одноразово одразу за три місяці.

Які документи потрібно надати:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код (за наявності);

довідка ВПО (за наявності);

банківська картка заявника (гривнева);

свідоцтво про народження дитини (за потреби);

документи, що підтверджують інвалідність або хронічну хворобу (за наявності).

В місті консультацію щодо подачі документів можна отримати по буднях з 10:00 до 15:00 за адресою: вул. Половицька, 9.

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