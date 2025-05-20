Денежная помощь для пенсионеров в Днепре в размере 10 800 гривен предоставляется УВКБ ООН и БФ "Право на защиту", однако важно знать важные условия, сообщает Politeka.net.

Об этом раскрыла УВКБ ООН на своем официальном Telegram-канале.

Субсидии для ВПЛ в Харькове

Денежная помощь для пенсионеров в Днепре было расширено. Теперь программа предусмотрена для следующих категорий граждан:

  • жители Днепра, вернувшиеся к своему постоянному месту жительства (в том числе из-за границы);
  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
  • лица, ранее не получавшие помощь от других благотворительных организаций;
  • домохозяйства, где доход на одного человека не превышает 5400 грн .

Приоритет предоставляется уязвимым группам:

  • семьи с одним из родителей (мать или отец) с детьми до 18 лет или с лицами в возрасте от 55 лет;
  • одинокие пенсионеры (от 55 лет), воспитывающие несовершеннолетних;
  • люди с инвалидностью или хроническими заболеваниями.

налоги, коммуналка, калькулятор

Сумма составляет 3600 грн на человека ежемесячно , то есть в общей сложности 10 800 грн за три месяца. Средства выплачиваются единовременно сразу за три месяца .

Какие документы нужно предоставить:

  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • идентификационный код (при наличии);
  • справка ВПЛ (при наличии);
  • банковская карта заявителя (гривневая);
  • свидетельство о рождении ребенка (при необходимости);
  • документы, подтверждающие инвалидность или хроническую болезнь (при наличии).

В городе консультацию по подаче документов можно получить по будням с 10:00 до 15:00 по адресу: ул. Половицкая, 9.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на воду в Днепропетровской области: цифры в платежках рекордно вырастут.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: кто именно имеет право на выплаты от ООН.