Сумма денежной помощи для пенсионеров в Днепре составляет 3600 грн на человека ежемесячно, то есть в общей сложности 10 800 грн за три месяца.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепре в размере 10 800 гривен предоставляется УВКБ ООН и БФ "Право на защиту", однако важно знать важные условия, сообщает Politeka.net.

Об этом раскрыла УВКБ ООН на своем официальном Telegram-канале.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепре было расширено. Теперь программа предусмотрена для следующих категорий граждан:

жители Днепра, вернувшиеся к своему постоянному месту жительства (в том числе из-за границы);

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

лица, ранее не получавшие помощь от других благотворительных организаций;

от других благотворительных организаций; домохозяйства, где доход на одного человека не превышает 5400 грн .

Приоритет предоставляется уязвимым группам:

семьи с одним из родителей (мать или отец) с детьми до 18 лет или с лицами в возрасте от 55 лет;

одинокие пенсионеры (от 55 лет), воспитывающие несовершеннолетних;

люди с инвалидностью или хроническими заболеваниями.

Сумма составляет 3600 грн на человека ежемесячно , то есть в общей сложности 10 800 грн за три месяца. Средства выплачиваются единовременно сразу за три месяца .

Какие документы нужно предоставить:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код (при наличии);

справка ВПЛ (при наличии);

банковская карта заявителя (гривневая);

свидетельство о рождении ребенка (при необходимости);

документы, подтверждающие инвалидность или хроническую болезнь (при наличии).

В городе консультацию по подаче документов можно получить по будням с 10:00 до 15:00 по адресу: ул. Половицкая, 9.

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