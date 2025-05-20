Денежная помощь для пенсионеров в Днепре в размере 10 800 гривен предоставляется УВКБ ООН и БФ "Право на защиту", однако важно знать важные условия, сообщает Politeka.net.
Об этом раскрыла УВКБ ООН на своем официальном Telegram-канале.
Денежная помощь для пенсионеров в Днепре было расширено. Теперь программа предусмотрена для следующих категорий граждан:
- жители Днепра, вернувшиеся к своему постоянному месту жительства (в том числе из-за границы);
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- лица, ранее не получавшие помощь от других благотворительных организаций;
- домохозяйства, где доход на одного человека не превышает 5400 грн .
Приоритет предоставляется уязвимым группам:
- семьи с одним из родителей (мать или отец) с детьми до 18 лет или с лицами в возрасте от 55 лет;
- одинокие пенсионеры (от 55 лет), воспитывающие несовершеннолетних;
- люди с инвалидностью или хроническими заболеваниями.
Сумма составляет 3600 грн на человека ежемесячно , то есть в общей сложности 10 800 грн за три месяца. Средства выплачиваются единовременно сразу за три месяца .
Какие документы нужно предоставить:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- идентификационный код (при наличии);
- справка ВПЛ (при наличии);
- банковская карта заявителя (гривневая);
- свидетельство о рождении ребенка (при необходимости);
- документы, подтверждающие инвалидность или хроническую болезнь (при наличии).
В городе консультацию по подаче документов можно получить по будням с 10:00 до 15:00 по адресу: ул. Половицкая, 9.
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