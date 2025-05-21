Ця грошова допомога для ВПО з Донецької області покликана допомогти найбільш уразливим категоріям українців.

Грошова допомога для ВПО з Донецької області надається за підтримки від Норвезької ради у справах біженців (NRC), повідомляє Politeka.net.

Як повідомляється на офіційному сайті організації, сума допомоги становить 10 800 гривень на одну особу, що виплачуватиметься щомісячно по 3 600 гривень протягом трьох місяців.

Хто може отримати допомогу

Через обмежене фінансування гроші отримають не всі, а лише ті, хто перебуває у найскладніших життєвих обставинах. У першу чергу, це:

люди, що зараз проживають у зоні бойових дій ;

; громадяни, які були змушені покинути своє житло через війну;

домогосподарства, що опинилися у вразливому становищі.

Програма стосується лише тих осіб, які зараз перебувають на території України. Також повторну заявку можуть подати тільки ті, хто отримував допомогу від гуманітарних організацій щонайменше пів року тому.

Важливо: терміни подачі

Прийом заявок триватиме до 27 травня 2025 року включно, до 17:00.

Підготуйте наступні документи:

Паспорт громадянина України або ID-картку;

Довідку ВПО (за наявності в домогосподарстві);

(за наявності в домогосподарстві); Свідоцтва про народження дітей (якщо є діти);

ІПН усіх повнолітніх членів родини (від 18 років);

усіх повнолітніх членів родини (від 18 років); Номер особистого банківського рахунку у форматі IBAN (UA + 27 символів) — не підходять рахунки “єПідтримки”, пенсійні чи соціальні картки;

— не підходять рахунки “єПідтримки”, пенсійні чи соціальні картки; Документи, які підтверджують вразливість вашої ситуації (наприклад, медичні довідки, посвідчення осіб з інвалідністю тощо).

Ця грошова допомога для ВПО з Донецької області покликана допомогти найбільш уразливим категоріям українців, які постраждали внаслідок війни.

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