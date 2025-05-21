Эта денежная помощь для ВПЛ из Донецкой области призвана помочь наиболее уязвимым категориям украинцев.

Денежная помощь для ВПЛ из Донецкой области предоставляется при поддержке от Норвежского совета по делам беженцев (NRC), сообщает Politeka.net.

Как сообщается на официальном сайте организации, сумма пособия составляет 10 800 гривен на одного человека, которое будет выплачиваться ежемесячно по 3 600 гривен в течение трех месяцев.

Кто может получить помощь

Из-за ограниченного финансирования деньги получат не все, а только те, кто находится в самых сложных жизненных обстоятельствах. В первую очередь, это:

люди, которые сейчас проживают в зоне боевых действий ;

; граждане, вынужденные покинуть свое жилье из-за войны;

домохозяйства, оказавшихся в уязвимом положении.

Программа касается только тех лиц, которые находятся сейчас на территории Украины. Также повторную заявку могут подать только те, кто получал поддержку от гуманитарных организаций по меньшей мере пол года назад.

Важно: сроки подачи

Прием заявок продлится до 27 мая 2025 года включительно , до 17:00.

Подготовьте следующие документы:

Паспорт гражданина Украины или ID-карту;

Справку ВПЛ (при наличии в домохозяйстве);

(при наличии в домохозяйстве); Свидетельства о рождении детей (если есть дети);

ИНН всех совершеннолетних членов семьи (от 18 лет);

всех совершеннолетних членов семьи (от 18 лет); Номер личного банковского счета в формате IBAN (UA + 27 символов) — не подходят счета "Поддержки", пенсионные или социальные карты;

— не подходят счета "Поддержки", пенсионные или социальные карты; Документы, подтверждающие уязвимость вашей ситуации (например, медицинские справки, удостоверения лиц с инвалидностью и т.п.).

Эта денежная помощь для ВПЛ из Донецкой области призвана помочь наиболее уязвимым категориям украинцев, пострадавших в результате войны.

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