Подорожчання продуктів в Одесі стало однією з найбільш обговорюваних тем серед містян у травні.

Подорожчання продуктів в Одесі вже відчутно впливає на повсякденні витрати місцевих мешканців — зростання цін охопило базові категорії харчових товарів, повідомляє Politeka.

За інформацією порталу «Мінфін», упродовж останнього місяця зафіксовано помітне підвищення цін у великих мережах та локальних магазинах.

Зокрема, найбільше подорожчав короп — на 20 гривень за кілограм. Також олія «Олейна» додала в вартості 4,67 грн за пляшку 850 мл. Молоко «Яготинське» подорожчало на 3,22, а хліб пшеничний у нарізці — на 5,85. Навіть макарони типу «пір’я» виросли в ціні до середніх 35,23 грн/кг (+0,40).

У супермаркетах ціни значно різняться. Наприклад, макарони в Metro коштують 29,90 гривень, а в Auchan — 44. Хліб у Novus пропонують за 47,49 грн, хоча у квітні середня вартість була 41,53.

У магазинах, зокрема в «Сільпо» (станом на 18 травня), ситуація така:

• Спагеті Pastificio Bragagnolo (500 г) — 79,99 грн (замість 129,00);

• Олія «Олейна» пресована (850 мл) — 91,99;

• Молоко «Молокія» «Сонечко» 2,5% (900 г) — 52,49;

• Стейк коропа — 32,40 за 100 г;

• Хліб подовий «Паризький» — 9,89 за 100 г.

Подорожчання продуктів в Одесі змушує споживачів уважніше ставитись до покупок: жителі все частіше обирають товари за акціями та ретельно порівнюють ціни, аби уникнути зайвих витрат.

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