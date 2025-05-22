Подорожание продуктов в Одессе стало одной из самых обсуждаемых тем среди горожан в мае.

Подорожание продуктов в Одессе уже ощутимо влияет на обычные расходы местных жителей — рост цен охватил базовые категории продовольственных товаров, сообщает Politeka.

По информации портала «Минфин», за последний месяц зафиксировано заметное повышение цен в крупных сетях и локальных магазинах.

В частности, больше всего подорожал карп — на 20 гривен за килограмм. Также масло «Олейна» прибавило в стоимости 4,67 грн за бутылку 850 мл. Молоко "Яготинское" подорожало на 3,22, а хлеб пшеничный в нарезке - на 5,85. Даже макароны типа «перья» выросли в цене до средних 35,23 грн/кг (+0,40).

В супермаркетах цены значительно разнятся. Например, макароны в Metro стоят 29,90 гривен, а в Auchan - 44. Хлеб в Novus предлагают за 47,49 грн, хотя в апреле средняя стоимость была 41,53.

В магазинах, в частности, в «Сильпо» (по состоянию на 18 мая), ситуация такова:

• Спагетти Pastificio Bragagnolo (500 г) – 79,99 грн (вместо 129,00);

• Масло «Олейное» прессованное (850 мл) - 91,99;

• Молоко «Молокия» «Солнышко» 2,5% (900 г) – 52,49;

• Стейк карпа – 32,40 за 100 г;

• Хлеб подовый «Парижский» – 9,89 за 100 г.

Подорожание продуктов в Одессе заставляет потребителей внимательнее относиться к покупкам: жители все чаще выбирают товары по акциям и тщательно сравнивают цены во избежание лишних затрат.

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